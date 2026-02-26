У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет

Влада закликала містян перейти в укриття

У ніч на 26 лютого у Харкові пролунали потужні вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих ударних «шахедів».

Місцеві видання повідомляють про три гучних вибухи, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку та закликав містян перейти у безпечні місця.

«Харків під комбінованою атакою з повітря – на місто летять дрони і ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Деталі зʼясовуємо», – написав мер.

Нагадаємо, у Харкові 25 лютого вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні. За даними слідства, близько 15:00 безпілотник діаметром 13 дюймів вдарив по території Київського району міста та влучив у дерево.