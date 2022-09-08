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У Харкові пролунала серія вибухів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи на південному сході міста

Сьогодні, 8 вересня, у Харкові пролунали вибухи вдруге за день. Про це повідомляє «Суспільне».

«Харків'яни повідомляють про вибухи на південному сході міста», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

Триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Харків війна окупація

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