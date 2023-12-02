У Дніпрі прогриміла серія вибухів

Вибухи у Дніпрі пролунали після 9-ї години ранку

Перші вибухи у Дніпрі прогриміли до оголошення повітряної тривоги

У Дніпрі чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

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Перші вибухи прогриміли в місті за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Після того, як у місті завили сирени тривоги, сталися повторні вибухи.

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«Дніпро – перебувайте в укриттях!» – закликає Командування Повітряних сил України.

Як повідомлялося, 2 грудня о 9:13 оголошено повітряну тривогу в ряді областей України.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

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Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожу ракету над Дніпровським районом.

За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.