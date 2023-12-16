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У Кропивницькому прогриміли вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Кропивницькому прогриміли вибухи
У місті оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Повітряні сили повідомили про рух керованої авіаційної ракети в напрямку міста

Увечері 16 грудня в Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.

Після цього в місті пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд: 

У Кропивницькому прогриміли вибухи фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

Теги: вибух тривога укриття

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