У Кропивницькому прогриміли вибухи

Повітряні сили повідомили про рух керованої авіаційної ракети в напрямку міста

Увечері 16 грудня в Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.

Після цього в місті пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.