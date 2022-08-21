У Харкові пролунали вибухи

Інформація про постраждалих немає

У Харкові в ніч проти 21 серпня чутно звуки вибухів. У місті оголошена повітряна тривога, громадяни повинні негайно пройти в укриття. Про це повідомляє «Суспільне»

Зазначається, що у Харкові близько 00:05 години 21 серпня оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті пролунали звуки вибухів.

Громадяни повинні негайно пройти в укриття та перебувати там до моменту поки не спрацює сигнал про відбій ракетної небезпеки.

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Нагадаємо, 20 серпня на аеродромі в Чорнобаївці тимчасово захопленої Херсонської області пролунало щонайменше три вибухи.

Також 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.