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У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми в одному з харківських торгових центрів
фото: Харківська обласна прокуратура

Жінка повірила другові родини та погодилась передати йому необхідну суму для нібито повернення чоловіка з російського полону

У Харкові затримали місцевого жителя, який видурив 10 тис. дол. у дружини загиблого військового, обіцяючи «повернути його з полону». Про це повідомила Служба безпеки України та обласної прокуратури.

Зазначається, що зловмисник був товаришем загиблого військового. Він дізнався, що військовий зник безвісти в зоні проведення бойових дій. Згодом і йому, і родині бійця стало відомо, що чоловік загинув. 

Однак, зловмисник скористався тим, що військовослужбовець загинув у так званій «сірій» зоні, тому його тіло ще не передали близьким. Він зателефонував дружині загиблого товариша та вирішив її переконати в тому, що інформація про смерть чоловіка недостовірна, а насправді він перебуває в російському полоні. 

За даними слідства, систематичними повідомленнями та дзвінками він виманював у жінки 10 тис. дол., щоб «розв'язати питання» про включення її чоловіка до списку обміну військовополонених. Він сказав жінці, що має «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення до України. Як зазначає СБУ, чоловік почав видавати себе за співробітника Служби безпеки.

Втративши надію, жінка повірила другові родини та погодилась передати йому необхідну суму для повернення чоловіка з російського полону. 

29 листопада правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми в одному з харківських торгових центрів. Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За цією статтею йому загрожує до восьми років тюрми. Планується обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що жителька Івано-Франківщини місяць переписувалася з іноземцем у соцмережі, який втерся у довіру та вмовив її перерахувати йому 607 тис. грн.

Теги: Харків військові шахрайство

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