Facebook українців атакують шахраї: як вберегтися від цинічної схеми

Зловмисники масово відмічають публічні сторінки (роблять теги) або надсилають користувачам спам-повідомлення

У Facebook активізувалася шахрайська схема, коли зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення. Зловмисники отримують доступ до особистих сторінок людей у соцмережах. Про це повідомляє «Центр протидії дезінформації».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, зловмисники масово відмічають публічні сторінки (роблять теги) або надсилають користувачам спам-повідомлення. Вони закликають людей перейти за посиланням, при цьому аферисти маніпулюють на темах смерті, аварій та трагедій.

Зловмисники залишають приблизно такі тексти: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода», «Смертельна ДТП на трасі забирає кілька життів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мета такої розсилки – змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі», – додали у ЦПД.

Якщо ви отримали таке повідомлення або ж такий допис, надішліть скаргу та заблокуйте джерело розповсюдження фішингових посилань. Будьте пильними на не натискайте на лінки, які не викликають довіри.

«Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі - зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів», – додали у ЦПД.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні відкрили майже 60 тисяч кримінальних проваджень щодо шахрайства – це максимальна кількість за останні роки. Однак, попри такий «спалах шахрайства», лише 14% цих справ доходило до суду – вдвічі менше, ніж 2021 року (30%).