Удар по Малинівці: рятувальники виявили під завалами ще двох загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади
фото: ДСНС

Через ворожий удар загинуло три людини, ще двоє постраждали

У Малинівці на Харківщині тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під завалами складської будівлі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Загалом на цей час відомо про трьох загиблих, ще двоє людей отримали поранення.

Удар по Малинівці: рятувальники виявили під завалами ще двох загиблих фото 1
Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ
Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ
фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру Харківської області. У ніч на 20 лютого ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району, що призвело до загибелі людини та масштабних руйнувань на одному з підприємств.

Внаслідок влучання ворожого дрона сталася масштабна пожежа, яка охопила складську будівлю. Площа займання склала близько 3 тис. кв. м.

До слова, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано.

Читайте також:

Теги: ДСНС Харківщина обстріл

Читайте нас

