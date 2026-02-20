Удар по Малинівці: рятувальники виявили під завалами ще двох загиблих

Через ворожий удар загинуло три людини, ще двоє постраждали

У Малинівці на Харківщині тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під завалами складської будівлі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Загалом на цей час відомо про трьох загиблих, ще двоє людей отримали поранення.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру Харківської області. У ніч на 20 лютого ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району, що призвело до загибелі людини та масштабних руйнувань на одному з підприємств.

Внаслідок влучання ворожого дрона сталася масштабна пожежа, яка охопила складську будівлю. Площа займання склала близько 3 тис. кв. м.

До слова, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано.