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У Херсоні 13-річний хлопчик новорічної ночі двічі потрапив під обстріл

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Херсоні 13-річний хлопчик новорічної ночі двічі потрапив під обстріл
Рашисти влучили в дитячу лікарню на Херсонщині
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Ярослава евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі

У Миколаєві медики рятують 13-річного хлопця з Херсонщини, який 31 грудня двічі потрапив під ворожі обстріли. За лічені години до Нового року окупанти обстріляли смт Наддніпрянське, що поблизу Херсона, розповіли у обласній військовій адміністрації.

Ярослав разом і сестрою поверталися додому і потрапили під обстріл. Хлопчика у вкрай важкому стані доставили до лікарні.

У перші хвилини 1 січня окупанти вдарили по Херсонській обласній дитячій лікарні, у реанімаційному відділені, де лежав Ярослав, вибило вікна.

Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

Нагадаємо, у Херсоні новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Через атаку трапилася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. 

Також внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії

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