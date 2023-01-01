У Херсоні 13-річний хлопчик новорічної ночі двічі потрапив під обстріл
Ярослава евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі
У Миколаєві медики рятують 13-річного хлопця з Херсонщини, який 31 грудня двічі потрапив під ворожі обстріли. За лічені години до Нового року окупанти обстріляли смт Наддніпрянське, що поблизу Херсона, розповіли у обласній військовій адміністрації.
Ярослав разом і сестрою поверталися додому і потрапили під обстріл. Хлопчика у вкрай важкому стані доставили до лікарні.
У перші хвилини 1 січня окупанти вдарили по Херсонській обласній дитячій лікарні, у реанімаційному відділені, де лежав Ярослав, вибило вікна.
Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.
Нагадаємо, у Херсоні новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Через атаку трапилася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Також внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.
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