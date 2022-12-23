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У Херсоні прогриміли вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих внаслідок вибухів наразі не надходила

Вночі, 23 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією місцевих жителів окупанти обстрілюють місто із реактивних систем залпового вогню.

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. 

У Херсоні прогриміли вибухи фото 1

Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали застосовувати для обстрілу Херсона заборонені фосфорні снаряди із запальною сумішшю

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох дітей, вони вижили.

Теги: окупанти місто

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