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Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
РПЦ випустила «Патріарший календар – 2025»
фото: «Патріот»

Митрополит Онуфрій «красується» на одній сторінці з патріархом Кирилом

Російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв. Про це пише газета «Патріот».

Фото вже викликало резонанс у мережі, адже УПЦ МП тривалий час намагається довести свою незалежність від РПЦ.

Наразі жодних коментарів стосовно нового календаря з боку представників УПЦ МП немає.

Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм фото 1
фото: «Патріот»

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко зауважив, що Московський патріархат більше не є релігійною організацією, а виконує радше ідеологічну функцію, подібно до таких структур, як «Росатом» чи «Роснефть». Про це він зазначив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

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Теги: РПЦ Московська церква в Україні Онуфрий патріарх Кирило календар

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Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
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