У Хмельницькому може з'явитися вулиця на честь Дениса Монастирського

Рідне місто загиблого міністра – Хмельницький

У місті Хмельницький може з'явитися вулиця на честь загиблого міністра МВС Дениса Монастирського. Відповідне звернення до Хмельницького міського голови з пропозицією перейменувати одну з вулиць міста підтримав Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування, повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

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«Рідне місто загиблого Дениса Монастирського – Хмельницький. І зважаючи на те, скільки цінного він зробив для українського народу та для нашої перемоги над окупантом, було б чесно увіковічнити пам'ять про нього, назвавши в його честь вулицю на малій батьківщині», – написала Шуляк.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.