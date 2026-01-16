У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 8:12 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 8:19 в столиці пролунав відбій.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.
До слова, очільник Кремля Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0