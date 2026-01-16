Головна Країна Події в Україні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 8:12 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 8:19 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

До слова, очільник Кремля Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.

Теги: тривога

