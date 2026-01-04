У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
Можна виходити з укриттів
О 8:29 у Києві оголошувалася повітряна тривога через загрозу ударних дронів. О 8:40 – відбій тривоги.
Київська міська держадміністрація просить громадян уважно слідкувати за повідомленнями і в разі оголошення тривоги повернутися до укриття.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.
Під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. Пізніше рятувальники виявили рештки ще двох жертв на місці нещодавньої ворожої атаки в Харкові. Таким чином, після проведення пошукових робіт на місці влучання кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб. Рятувальна операція триває.
