У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 6:40 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 7:00 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року. Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.