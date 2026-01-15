Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 6:40 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 7:00 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року. Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
25 грудня, 2025, 03:54
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
26 грудня, 2025, 22:31
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
2 сiчня, 23:31
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
8 сiчня, 23:01
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
9 сiчня, 04:40
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
9 сiчня, 23:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 сiчня, 08:46
Росія піднімала в повітря носії аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал»
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
4 сiчня, 19:52
Причиною сигналу була загроза застосування безпілотників
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 сiчня, 18:11

Події в Україні

У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2026
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua