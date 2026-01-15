У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 6:40 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 7:00 пролунав відбій.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року. Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.
