У Києві склали протокол на п’яного голову ДВК



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Працівники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгері, що показав результат 2,33 проміле алкоголю

У Києві поліцейські склали адміністративний протокол на голову дільничної виборчої комісії, який прийшов на роботу напідпитку.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Зазначається, що до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що голова ДВК перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

«Працівники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгері, що показав результат 2,33 проміле алкоголю. На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення). Санкція статті передбачає штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що матеріали будуть передані на розгляд суду.

Як повідомлялося раніше, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав членів дільничних виборчих комісій не вживати спиртні напої під час роботи комісії.

«Дочекайтеся підрахунку результатів, зафіксуйте це, відповідно, у протоколах. В цьому зацікавлене все українське суспільство, весь народ, щоб якомога швидше здійснити підрахунок (голосів — ред.). І вже після того можете собі дозволити», - закликав радник міністра.