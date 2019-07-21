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    Події в Україні

    На Житомирщині біля виборчої дільниці затримали чоловіків з пістолетом, ножем та битою

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    Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК - На Житомирщині біля виборчої дільниці затримали чоловіків з пістолетом, ножем та битою
    Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК

    Чоловіків доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події, - поліція

    На Житомирщині у місті Коростишів біля однієї з виборчих дільниць виявили автомобіль, де сиділи троє 20-річних молодиків зі зброєю.

    Про це поінформував на брифінгу начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко, повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

    Зазначається, що під час огляду авто правоохоронці вилучили пістолет, биту та ніж, а чоловіків затримали.

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     «Подія сталась близько 9.20 біля однієї з виборчих дільниць у м. Коростишеві... Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК, і повідомив про це чергового відділу», - йдеться у повдомленні.

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    На Житомирщині біля виборчої дільниці затримали чоловіків з пістолетом, ножем та битою
    На Житомирщині біля виборчої дільниці затримали чоловіків з пістолетом, ножем та битою
    На Житомирщині біля виборчої дільниці затримали чоловіків з пістолетом, ножем та битою

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа.

    Чоловіків доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Триває перевірка.

    Нагадаємо, сьогодні з 8.00 за дві години голосування до поліції надійшло понад 200 повідомлень про порушення.

    Як повідомлялося, на Вінниччині не вистачає скриньок для голосування.

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