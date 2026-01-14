У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 7:40 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі 14 січня російські терористи масовано атакували безпілотниками Кривий Ріг. Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури.

До слова, 13 січня Російська Федерація вчергове атакувала Україну. Основною ціллю ударів ворога стала енергетика: генерація, підстанції.