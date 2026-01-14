Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
фото з відкритих джерел

Під атакою БпЛА у Кривому Розі був об'єкт інфраструктури

Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі безпілотниками, що спричинило серйозні проблеми. Як повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул, понад 45 тис. споживачів залишилися без світла, а понад 700 будинків – без опалення через зупинку кількох котелень, пише «Главком».

Наразі малі котельні та насосні станції водоканалу підключені до генераторів, проте в системі очікується зниження тиску води. Водночас для потужних котелень (на 6 кіловольт) використання генераторів є технічно неможливим. Також відомо про зміни у роботі громадського транспорту: вранці швидкісний трамвай не курсуватиме.

У місті вже розгорнуто штаб для ліквідації наслідків удару. Комунальні служби та енергетики працюють в умовах сильного морозу, намагаючись якомога швидше відновити енерго- та теплопостачання.

Як відомо, 8 січня Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Нагадаємо, що ввечері 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство реактивними шахедами.

До слова, вночі 11 січня зникла електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Теги: Кривий Ріг електроенергія опалення Олександр Вілкул відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Вчора, 22:22
Кияни рятуються від холоду у пунктах незламності
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
12 сiчня, 18:05
У Дніпрі без електропостачання залишаються понад 18 тис. родин
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
12 сiчня, 16:33
Тарифи на електроенергію для киян залишаться незмінними – 4,32 грн за кВт/год
Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня
31 грудня, 2025, 15:53
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
31 грудня, 2025, 09:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
25 грудня, 2025, 18:34

Події в Україні

В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Росія масовано атакує Кривий Ріг безпілотниками
Росія масовано атакує Кривий Ріг безпілотниками
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua