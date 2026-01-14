Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі

Під атакою БпЛА у Кривому Розі був об'єкт інфраструктури

Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі безпілотниками, що спричинило серйозні проблеми. Як повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул, понад 45 тис. споживачів залишилися без світла, а понад 700 будинків – без опалення через зупинку кількох котелень, пише «Главком».

Наразі малі котельні та насосні станції водоканалу підключені до генераторів, проте в системі очікується зниження тиску води. Водночас для потужних котелень (на 6 кіловольт) використання генераторів є технічно неможливим. Також відомо про зміни у роботі громадського транспорту: вранці швидкісний трамвай не курсуватиме.

У місті вже розгорнуто штаб для ліквідації наслідків удару. Комунальні служби та енергетики працюють в умовах сильного морозу, намагаючись якомога швидше відновити енерго- та теплопостачання.

Як відомо, 8 січня Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Нагадаємо, що ввечері 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство реактивними шахедами.

До слова, вночі 11 січня зникла електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.