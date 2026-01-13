Головна Країна Політика
Зеленський про обстріл РФ: Холод війну виграти не допоможе

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський про обстріл РФ: Холод війну виграти не допоможе
Під Харковом окупанти знищили інноваційний термінал «Нової пошти»
фото: ДСНС

Глава держави закликав партнерів пришвидшити постачання зброї

Російська Федерація вчергове атакувала Україну. Основною ціллю ударів ворога стала енергетика: генерація, підстанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, наразі на Київщині кілька сотень тисяч сімей без електропостачання. «Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто «Пункти незламності». Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна», – каже він.

Президент наголосив, що кожен такий удар РФ – це нагадування світу, що припиняти підтримку України не можна. Зеленський зазначив, що ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими.

«Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе», – додав очільник України.

Нагадаємо, російські загарбники 13 січня били по Україні ракетами та ударними дронами. Ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера».

Протиповітряна оборона збила 247 цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Як повідомлялося, російські терористи вдарили ракетою по Харківському інноваційному терміналу «Нової пошти». Унаслідок атаки майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

