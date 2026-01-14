Росія масовано атакує Кривий Ріг безпілотниками

Під атакою об'єкт інфраструктури

У ніч на 14 січня російські терористи масовано атакують безпілотниками Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує «Главком».

За інформацією Вілкула, триває масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури.

«Кривий Ріг. Вибухи. Масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури. Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно», – йдеться у повідомленні Вілкула.

Як відомо, 8 січня російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Нагадаємо, що ввечері 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство реактивними шахедами.

До слова, вночі 11 січня зникла електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.