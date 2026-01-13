Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла

Поліція закликає відповідально ставитись до повітряної тривоги та у разі отримання оповіщення негайно йти до найближчого укриття

У зв'язку з тривалими відключеннями електроенергії та складними погодними умовами, поліція столиці перейшла на посилений режим несення служби. Правоохоронці беруть на себе функцію додаткового оповіщення населення про небезпеку з повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що наряди під час патрулювання житлових кварталів та місць скупчення людей дублюватимуть сигнали «Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги» через гучномовці.

Особлива увага приділятиметься районам, які найбільше постраждали від останніх обстрілів та де наразі відсутнє електропостачання.

Поліція закликає мешканців не ігнорувати такі звукові повідомлення і негайно слідувати до найближчого укриття у разі небезпеки.

Нагадаємо, у Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася ще вночі, Київський метрополітен наразі працює в особливому режимі. Рух поїздів забезпечується тією кількістю рухомого складу, що перебувала у тунелях на нічному відстої.