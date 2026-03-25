У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 16:49 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:21 в столиці пролунав відбій.

Нагадаємо, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора постраждали у Львові внаслідок атаки РФ, у стаціонарах залишаються семеро.

До слова, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості.