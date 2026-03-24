РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил

У вівторок 24 березня Росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував проти України майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів.

Авіаційні втрати ворога станом на 24 березня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зокрема, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА. Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

«Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. На жаль, зафіксовано 15 влучань. За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника», – наголошують Повітряні сили.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.