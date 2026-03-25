Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих

РФ вдарила по Львову 24 березня
фото: Андрій Садовий/Telegram

Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора постраждали у Львові внаслідок атаки РФ, у стаціонарах залишаються семеро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

У лікарні святого Пантелеймона наразі перебувають два пацієнти. Їхній стан середній: поранення ніг, рани та забої. У лікарні святого Луки – п'ять пацієнтів. Троє – у важкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє – у стані середньої важкості.

Садовий наголосив, що лікарі роблять усе необхідне.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. МЗС України уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. 

До слова, чоловік вивісив український прапор на балконі житлового будинку на Сихові у Львові, пошкодженого внаслідок російської атаки.

Зауважимо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту.

Читайте також:

Читайте також

СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
Покійний лідер Ісламської революції аятола Сейєд Алі Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
4 березня, 14:54
США не визнають спадковість у владі Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
9 березня, 14:40
Тимур Міндіч виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн
Міндіч проти Железняка. Прописка нардепа внесла несподівані зміни у справу
15 березня, 20:59
Орбан заявив, що українці хочуть продовжувати війну
Орбан звинуватив Брюссель у затягуванні війни в Україні
16 березня, 16:14
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
18 березня, 04:57
У Кириківській громаді пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
18 березня, 08:00
Європейська рада закликала до деескалації та максимальної стриманості на Близькому Сході
Війна на Близькому Сході: Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками засідання
20 березня, 01:19
Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
Вчора, 15:37

Події в Україні

День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих
Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
