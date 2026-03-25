Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих

У лікарні святого Пантелеймона наразі перебувають два пацієнти

Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора постраждали у Львові внаслідок атаки РФ, у стаціонарах залишаються семеро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

У лікарні святого Пантелеймона наразі перебувають два пацієнти. Їхній стан середній: поранення ніг, рани та забої. У лікарні святого Луки – п'ять пацієнтів. Троє – у важкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє – у стані середньої важкості.

Садовий наголосив, що лікарі роблять усе необхідне.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. МЗС України уже домовилося з представниками організації про відповідний візит.

До слова, чоловік вивісив український прапор на балконі житлового будинку на Сихові у Львові, пошкодженого внаслідок російської атаки.

Зауважимо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту.