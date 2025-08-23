Тривога на Київщині через загрозу БпЛА тривала 22 хвилини
Громадянам можна виходити з укриття
Станом на 09:58 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування безпілотників. О 10:33 у столиці та області оголосили відбій.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Сумщину. Під ударом опинилось місто Конотоп. Наслідки обстрілу повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає «Главком».
За словами міського голови, у місті зафіксовано три влучання. За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих.
