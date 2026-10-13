Чому в Києві немає мобільних укриттів: Кличко відреагував на позов прокуратури

Восени 2025 року Київ виділив пів мільярда гривень на закупівлю мобільних укриттів, однак ці гроші так і не витратили

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував позов столичної прокуратури, у якому йдеться про бездіяльність міської державної адміністрації та міської ради щодо встановлення у столиці мобільних укриттів. Про це Віталій Кличко сказав у коментарі hromadske, інформує «Главком».

За словами Кличка, восени минулого року місто виділило пів мільярда гривень на закупівлю мобільних укриттів, однак ці гроші не витратили і вони знову повернулися в бюджет.

Щодо уточнення, що, ймовірно, ці кошти могли не встигнути використати до кінця року, Кличко відповів: «Ті, хто хоче, знайдуть можливість, хто не хоче – завжди знайде причину».

Також мер столиці зазначив, що балансоутримувачами укриттів є районні адміністрації, і вони також є розпорядниками коштів. Кличко додав, що наразі нових запитів від адміністрацій щодо встановлення саме мобільних укриттів не було.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, у якому йдеться про бездіяльність міської державної адміністрації та міської ради щодо встановлення у столиці мобільних укриттів.

Також прокуратура вимагає зобов'язати місцеву владу терміново організувати роботи зі встановлення таких укриттів. Йдеться про укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо.

У КМДА повідомили, що загалом у Києві потрібно встановити 7894 звичайних і 620 мобільних укриттів. До кінця року міська влада закупить лише 14. Міський голова раніше говорив, що лише протягом вересня у столиці встановлять 40-50 укриттів.