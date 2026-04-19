Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця

За інформацією КМДА, жінка перебуває в лікарні в тяжкому стані

Інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності. Як інформує «Главком», про це повідомила «Суспільному» директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

За інформацією посадовиці, мама хлопця перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що серед жертв терориста, який розстріляв людей у Голосіївському районі столиці, – подружжя. «Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі», – казав Кравченко.

За даними мера Києва Віталія Кличка, серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

До слова, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.