Командир штурмового полку розповів про бійця, який 16 разів був у СЗЧ

Україна вичерпує мотивований ресурс людей, які хочуть захищати країну, каже Філатов

Попри те, що в Україні триває робота над вдосконаленням армії, серйозним викликом залишається проблема самовільного залишення частин (СЗЧ). Як інформує «Главком», про це в ефірі 24 Каналу сказав командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним Перун.

«Швидких рішень щодо мобілізації я не бачу. Україна вичерпує мотивований ресурс людей, які хочуть захищати країну. Тепер мобілізація все більше стає примусом, ніж свідомим обов’язком», – заявив він.

За словами Філатова, питання СЗЧ перетворилося на такий собі «вид спорту», мовляв, щоб уникнути фронту, люди ходять туди по 10 і більше разів.

«Недавно я спілкувався з хлопцем, який був у СЗЧ 16 разів. До цього рекорд був вісім. Він казав: «Я не хочу воювати. Буду постійно ходити в СЗЧ, потім у підрозділ. Як тільки дадуть бойове завдання – піду знову». На питання, може він хоче якусь посаду чи був у важких боях – каже: «Ні, ніколи не був на полі бою й не планую. Ніяких посад не хочу». Ось така історія», – розповів Філатов.

Нагадаємо, військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення місця служби (СЗЧ), мають можливість потрапити до обраного підрозділу, але за певних умов.

Також військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії.

Раніше «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, 80% призовників тікають з центрів підготовки. А кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», – сказав нардеп та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Парламентар наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.

