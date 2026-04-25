Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів
Основна ціль удару – енергетична інфраструктура, ВПК
колаж: glavcom.ua

Російські війська вночі 25 квітня завдали ударів по Україні

Російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Основна ціль атаки – Дніпро, Харків, Одеса, Чернігів та прифронтові території.

Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів фото 1

Нагадаємо, цієї ночі Дніпро став ціллю чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. Ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та об'єктах промисловості, спричинивши масштабні руйнування та пожежі у різних частинах міста.

Внаслідок другої атаки за ніч 25 квітня у Дніпрі пошкоджено будинки. 

Як відомо, мер Харкова Ігор Терехов написав, що окупанти кілька разів ударили по Київському району. Наслідки уточнюються. Повітряні Сили повідомляли раніше про швидкісні цілі у напрямку міста.

Шостка, що на Сумщині, всю ніч перебуває під атакою ворога. Спочатку вони били безпілотниками, наразі запустили ракети.

Теги: Дніпро безпілотник Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua