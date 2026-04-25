Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів

Російські війська вночі 25 квітня завдали ударів по Україні

Російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Основна ціль атаки – Дніпро, Харків, Одеса, Чернігів та прифронтові території.

Нагадаємо, цієї ночі Дніпро став ціллю чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. Ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та об'єктах промисловості, спричинивши масштабні руйнування та пожежі у різних частинах міста.

Внаслідок другої атаки за ніч 25 квітня у Дніпрі пошкоджено будинки.

Як відомо, мер Харкова Ігор Терехов написав, що окупанти кілька разів ударили по Київському району. Наслідки уточнюються. Повітряні Сили повідомляли раніше про швидкісні цілі у напрямку міста.

Шостка, що на Сумщині, всю ніч перебуває під атакою ворога. Спочатку вони били безпілотниками, наразі запустили ракети.