У столиці почався потужний снігопад (фото)
Столицю замітає снігом
фото: glavcom.ua
Опади йдуть у всіх районах Києва
Сьогодні, 22 січня, у Києві почався потужний снігопад. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
У Києві раптово почався снігопад і почало засипати все навколо.
Опади йдуть у всіх районах Києва.
На дорогах ожеледиця. Водіям у період погіршення погоди треба бути особливо обачними під час поїздок.
фото: glavcom.ua
Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.
До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.