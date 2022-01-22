У столиці почався потужний снігопад (фото)

Опади йдуть у всіх районах Києва

Сьогодні, 22 січня, у Києві почався потужний снігопад. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У Києві раптово почався снігопад і почало засипати все навколо.

Опади йдуть у всіх районах Києва.

На дорогах ожеледиця. Водіям у період погіршення погоди треба бути особливо обачними під час поїздок.

Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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