  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці почався потужний снігопад (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Столицю замітає снігом - У столиці почався потужний снігопад (фото)
    Столицю замітає снігом
    фото: glavcom.ua

    Опади йдуть у всіх районах Києва

    Сьогодні, 22 січня, у Києві почався потужний снігопад. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    У Києві раптово почався снігопад і почало засипати все навколо.

    Опади йдуть у всіх районах Києва.

    На дорогах ожеледиця. Водіям у період погіршення погоди треба бути особливо обачними під час поїздок.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    У столиці почався потужний снігопад (фото)
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

    До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

    Читайте також:
    Теги: Київ рекорд снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці почався потужний снігопад (фото)