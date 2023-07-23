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Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
У ніч на 23 липня ворог знову атакував Одесу
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

В Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомляє в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпера.

Чиновник зазначив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Глава Одеської військової адміністрації також закликав жителів міста та області зберігати спокій і залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він підкреслив важливість дотримання інформаційної тиші під час ворожих атак, щоб не сприяти поширенню паніки та не допомагати ворогу.

«Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги - швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою! Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!» – написав Олег Кіпера.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня, у місті Одеса пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: Одеса укриття ракета ворог тривога вибух

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