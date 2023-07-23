Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки

У ніч на 23 липня ворог знову атакував Одесу

Унаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

В Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомляє в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпера.

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Чиновник зазначив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

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Глава Одеської військової адміністрації також закликав жителів міста та області зберігати спокій і залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він підкреслив важливість дотримання інформаційної тиші під час ворожих атак, щоб не сприяти поширенню паніки та не допомагати ворогу.

«Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги - швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою! Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!» – написав Олег Кіпера.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня, у місті Одеса пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

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Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.