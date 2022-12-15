Розвідка – про ракетні удари Росії: чи варто прив’язуватися до святкових дат

Представник ГУР наголошує, що ризик масованих атак з боку Росії зберігається

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляє, що у контексті ймовірних масованих атак з боку Росії «прив’язуватися до святкових дат» не варто. Таку заяву Андрій Юсов зробив в ефірі національного телемарафону.

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«Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ. Зима уже напружена. На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими», – розповів він.

Представник ГУР наголошує, що ризик масованих атак з боку Росії зберігається.

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«Рашисти і Путін не приховують свого наміру бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає», – додав Андрій Юсов.

Раніше Повітряні сили пояснили, чому Росія атакує дронами вночі.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів у Києві заявила, що ще більше американської допомоги Україні вже в дорозі.