Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка – про ракетні удари Росії: чи варто прив’язуватися до святкових дат

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розвідка – про ракетні удари Росії: чи варто прив’язуватися до святкових дат
Україна готується до ракетних ударів
фото з відкритих джерел

Представник ГУР наголошує, що ризик масованих атак з боку Росії зберігається

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляє, що у контексті ймовірних масованих атак з боку Росії «прив’язуватися до святкових дат» не варто. Таку заяву Андрій Юсов зробив в ефірі національного телемарафону.

«Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ. Зима уже напружена. На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими», – розповів він.

Представник ГУР наголошує, що ризик масованих атак з боку Росії зберігається.

«Рашисти і Путін не приховують свого наміру бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає», – додав Андрій Юсов.

Раніше Повітряні сили пояснили, чому Росія атакує дронами вночі.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.

Посол США в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів у Києві заявила, що ще більше американської допомоги Україні вже в дорозі.

Читайте також: Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами
Теги: розвідка росія енергетика війна обстріл Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після реконструкції ця 9-ти поверхівка відповідає всім сучасними енергоефективним нормам
Кияни повертаються у відновлені після ракетних обстрілів будинки (відео)
13 грудня, 19:35
У Росії ще є достатній запас ракет
Ракетний терор рашистів: Зеленський попередив про нові можливі удари Росії
12 грудня, 23:05
Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
13 грудня, 09:55

Події в Україні

Стало відомо, скільки ракет РФ у Чорному морі націлені на Україну (відео)
Стало відомо, скільки ракет РФ у Чорному морі націлені на Україну (відео)
Розвідка – про ракетні удари Росії: чи варто прив’язуватися до святкових дат
Розвідка – про ракетні удари Росії: чи варто прив’язуватися до святкових дат
Україна під час обміну видала Росії священника Московської церкви
Україна під час обміну видала Росії священника Московської церкви
Вечірній терор рашистів: у деокупованому Херсоні прогриміли вибухи
Вечірній терор рашистів: у деокупованому Херсоні прогриміли вибухи
Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
21K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
20K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
14K
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
13K
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
12K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
13 грудня, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту