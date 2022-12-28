В Україні скасовано повітряну тривогу

Станом на 9:29 у багатьох областях відбій повітряної тривоги

У кількох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння із тимчасово окупованих територій Запорізької області та території РФ.

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Станом на 9:29 в Україні відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога була оголошена у таких областях:

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Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині