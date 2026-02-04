Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
колаж: glavcom.ua

«Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!»

У середу, 4 лютого, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас «Укренерго» наголошує: «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!».

Нагадаємо, підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Читайте також:

Теги: Укренерго енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бахматов: «На сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати»
«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська? Комунальний колапс
29 сiчня, 15:30
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
Yasno: В Україні змінюється формат відключень світла
Yasno: В Україні змінюється формат відключень світла
18 сiчня, 23:45
За словами президента, у столиці декілька тисяч багатоквартирних будинків перебувають без тепла
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
20 сiчня, 20:38
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
Кияни у пункті обігріву через критичну ситуацію у столиці
Енергоколапс у Києві. Лікарка пояснює, коли холод удома може вбити
2 лютого, 02:15

Події в Україні

Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua