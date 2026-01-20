Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла

За словами президента, у столиці декілька тисяч багатоквартирних будинків перебувають без тепла

Зеленський наголосив, що всі сили мають бути спрямовані на те, аби покращити ситуацію зі світлом

У Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами українського лідера, значна кількість будинків у столиці без тепла. Мова про більш ніж 4 тис. багатоповерхівок. «Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес», – наголосив він.

Президент підкреслив, що потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні додаткові програми підтримки для людей. «Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень», – додав Зеленський.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.