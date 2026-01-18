Yasno: В Україні змінюється формат відключень світла

Через складну енергетичну ситуацію Україна житиме за новими графіками

Через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Як повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, тепер країна працюватиме в режимі 5 черг відключень, що може означати відсутність електроенергії понад 16 годин на добу, пише «Главком».

За словами Коваленка, колишні інтервали та графіки «можливих відключень» більше не є актуальними. Застосування п’яти черг із шести доступних – це поточна реальність, спричинена дефіцитом потужності.

Київ наразі перебуває в режимі екстрених відключень. У середньому світло є лише близько 3 годин, тоді як 10 годин споживачі залишаються без живлення. Коваленко підкреслив, що ситуація може бути різною в залежності від району, а тривалість відсутності світла часто збільшується через аварії в будинкових мережах. У таких випадках мешканцям радять спочатку звертатися до ЖЕКів або ОСББ.

Попри складність ситуації, керівник YASNO зазначив, що чіткий графік (навіть на 16 годин обмежень) кращий за повну непередбачуваність, оскільки дає людям орієнтири для планування побуту.

Прогнозувати покращення наразі важко.

«Поки сказати складно. Нам точно потрібно пережити ці сильні морози – з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор – обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо. Тримаємось разом», – написав Коваленко.

Як відомо, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Про це розповіла нардепка Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, тому що це малоймовірно. От тоді десь можуть бути певні проблеми», – сказала Вікторія Войціцька.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі.

Повідомлялось, що Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.