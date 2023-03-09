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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові

glavcom.ua
Керченський півострів, за задумом окупантів, має стати останнім рубежем оборони окупаційної армії під час боїв за Крим
фото з відкритих джерел

Ворог також веде інженерно-фортифікаційні роботи на відстані 10 км від адміністративної межі з Херсонською областю

Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди, що розділяють Керченський півострів з рештою Криму (Ленінський район). Крім цього, відомо щонайменше про декілька ліній оборони на території анексованого півострова.

Наразі на умовному «кордоні» Керченського півострова встановлюють протитанкові загородження. Відповідне відео оприлюднила 9 березня спільнота «Кримські партизани».

Ймовірно, саме ця лінія, за загальним задумом російського командування, має стати останнім рубежем оборони окупаційної армії під час потенційних боїв за Крим.

Окупанти в анексованому Криму вочевидь розглядають можливість українського морського десанту на півостров, а тому почали активно проводити інженерні фортифікаційні роботи. Найбільші з них помічені поблизу двох міст на півночі півострова.

У зв’язку з успішним просуванням ЗСУ на півдні нашої країни армія рф протягом останнього місяця активно створювала нові оборонні укріплення на півночі окупованого Криму. Наразі відомо про декілька ліній оборони. Перша з них знаходиться в районі Армянська, з боку перешийка й глибоко винесена в бік, а друга – за ним.

Також наразі фортифікаційні роботи проводяться неподалік Джанкоя, що є важливим показником, адже це – основна військова база рф, один з ключових елементів військової інфраструктури окупантів на півострові.

Ворог також веде інженерно-фортифікаційні роботи на відстані 10 км від адміністративної межі з Херсонською областю. Нова лінія оборони збудована росіянами й на південь від міста Армянськ, відразу за селом Суворове.

Все це говорить про серйозні побоювання серед росіян щодо подальшого контрнаступу ЗСУ. До окупованого Криму російське військове командування направило 150 солдатів строкової служби з Челябінської області. Вони будуватимуть на півострові оборонні споруди.

Також зауважу, що усі фортифікаційні роботи в росії – це один з елементів корупції. Але найголовніше, що варто зрозуміти: проведення таких робіт окупантами є політичним сигналом місцевому населенню та країнам Заходу щодо ймовірності військового сценарію деокупації цих територій з боку ЗСУ.

Нагадаю, росіяни продовжують серію дій оборонного характеру на Таврійському напрямку. Зокрема, мінують узбережжя Дніпра, облаштовують фортифікації вздовж Кримських перешийків та зводять «запасні» переправи через Північнокримський канал у районі вузлових залізничних станцій на Херсонщині.

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Теги: окупанти росіяни партизани Крим війна

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Дмитро Снєгирьов

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