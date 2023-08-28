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На околицях Донецька пролунали численні вибухи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На околицях Донецька пролунали численні вибухи (відео)
Вибухи чутно, зокрема, в Калінінському та Київському районах міста
фото: РБК (ілюстративне)

Росіяни кажуть про «звуки інтенсивних бойових дій»

Пізно ввечері 27 серпня на околицях тимчасово окупованого Донецька прогриміли численні вибухи. Про це повідомило російське пропагандистське агентство «Риа Новости».

За даними видання, з північних околиць міста лунають «звуки інтенсивних бойових дій».

Крім того, як кажуть росіяни, в Донецьку звучать вибухи артилерійських снарядів.

Місцевий Telegram-канал «Типичный Донецк» повідомив, що вибухи чутно, зокрема, в Калінінському та Київському районах міста.

Нагадаємо, що вночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після яких у центрі міста виникла пожежа на території магазину в районі проспекту Панфілова. 

Крім того, в центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня також пролунали вибухи, у місті виднівся дим. 

Раніше, наприкінці липня, через «бавовну» в Донецьку було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

До слова, завершилася 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Учора вночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено чотири крилаті ракети. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: вибух війна Донецьк

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