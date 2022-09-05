У Кривому Розі пролунали вибухи

У Дніпропетровській області не оголошували повітряну тривогу

У Кривому Розі місцеві повідомляють про звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Кривому Розі чули звуки, схожі на вибухи», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в Дніпропетровській області не оголошували повітряну тривогу.

Як повідомлялося, унаслідок обстрілу російськими окупантами території Дніпропетровської області, поранено три особи.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами. Раніше повідомлялося, що сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.