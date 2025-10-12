Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі

Через ворожий обстріл сталась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури

Російські війська обстріляли Нікопольщину, використовуючи важку артилерію. Цілями терористів стали – райцентр та Покровська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Окупанти обстрілювали Дніпропетрощину ще з вечора 11 жовтня та у ніч на 12 жовтня. За попередніми даними обійшлося без постраждалих, але в атакованих населених пунктах працюють фахівці, щоб оцінити наслідки обстрілу.

Під ранок в Павлоградському районі також було чутно вибухи – ворог застосував безпілотники. Внаслідок атаки сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури.

Також безпілотник росіян вдарив по Покровській громаді на Синельниківщині, в результаті чого загорілося авто.

фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 11 жовтня близько 08:30 російська терористична армія здійснила удари безпілотниками по території Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Унаслідок атаки постраждала 11-річна дитина, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. У Нікополі внаслідок влучання FPV-дронів загинула жінка та поранено чоловіка.