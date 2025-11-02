Головна Країна Події в Україні
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
Наразі відповідні правоохоронні органи проводять перевірку обставин
фото: ДСНС

Ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровщини, перевіряється дотримання заборон щодо розміщення особового складу

Угруповання військ «Схід» повідомило про продовження систематичних ударів російських окупантів по населених пунктах та позиціях Сил оборони України, внаслідок чого є втрати серед військовослужбовців. У заяві йдеться, що 1 листопада 2025 року ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід»

Як відомо, від російських ударів потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

«Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Угруповання військ «Схід» висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Наразі відповідні правоохоронні органи проводять перевірку обставин, пов'язаних із загибеллю та пораненням військових. Зокрема, перевіряється своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, дотримання та виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості. Також перевірятиметься розміщення особового складу у непризначених для цього місцях.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

 

