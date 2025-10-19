Головна Країна Події в Україні
Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
На місці події було розгорнуто намет психологічної допомоги
колаж: glavcom.ua

10 травмованих та пошкоджені будинки: рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

Вночі російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину із застосуванням дронів, внаслідок чого травмовано 10 людей. Ворог атакував місто Шахтарськ Синельниківського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару були пошкоджені три житлові п’ятиповерхівки. У них виникли значні пожежі, які охопили вісім квартир загальною площею понад 350 кв м. Крім того, вогонь знищив декілька легкових автівок, припаркованих поблизу.

Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото) фото 1
фото: ДСНС

Сили ДСНС оперативно прибули на місце події для ліквідації загорянь та надання допомоги населенню. Завдяки злагодженим діям рятувальників, близько 50 осіб було оперативно виведено на безпечну відстань з пошкоджених будинків.

фото: ДСНС

На місці події було розгорнуто намет психологічної допомоги. Психологи ДСНС працюють із місцевими мешканцями, надаючи необхідну підтримку та допомагаючи подолати шок від нічної атаки.

Правоохоронні органи проводять документування всіх наслідків воєнного злочину.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині.

Теги: ДСНС Дніпропетровщина безпілотник

Події в Україні

Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
