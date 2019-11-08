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    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)

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    Від удару корейський легковик врізався в іншу вантажівку, припарковану на узбіччі - Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Від удару корейський легковик врізався в іншу вантажівку, припарковану на узбіччі
    Фото: Вартові Еспресо

    У ДТП постраждала жінка-водій легковика

    Сьогодні, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.

    Водійка Kia Rio при виїзді з другорядної дороги з парковки супермаркету не пропустила вантажівку, що рухалась головною дорогою. Про це повідомляють Вартові Еспресо у Facebook.

    В результаті фура просто знесла автівку з дороги, і корейський легковик врізався в іншу вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

    В результаті ДТП постраждала жінка-водій. Наразі медики «швидкої» надають їй допомогу і вирішують, чи потрібна госпіталізація.

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    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
    Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)

    Як повідомлялося. 7 листопада на парковці швидкого харчування на вулиці Вишгородській у Києві сталася ДТП, яку вчинив п'яний водій вантажівки.

    ДТП дороги вантажівки водій Київщина автомобіль жінка
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