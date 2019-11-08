Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)
Від удару корейський легковик врізався в іншу вантажівку, припарковану на узбіччі
Фото: Вартові Еспресо
У ДТП постраждала жінка-водій легковика
Сьогодні, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.
Водійка Kia Rio при виїзді з другорядної дороги з парковки супермаркету не пропустила вантажівку, що рухалась головною дорогою. Про це повідомляють Вартові Еспресо у Facebook.
В результаті фура просто знесла автівку з дороги, і корейський легковик врізався в іншу вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.
В результаті ДТП постраждала жінка-водій. Наразі медики «швидкої» надають їй допомогу і вирішують, чи потрібна госпіталізація.
Як повідомлялося. 7 листопада на парковці швидкого харчування на вулиці Вишгородській у Києві сталася ДТП, яку вчинив п'яний водій вантажівки.