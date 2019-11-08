Під Києвом вантажівка знесла з дороги автомобіль порушниці (фото)



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Від удару корейський легковик врізався в іншу вантажівку, припарковану на узбіччі Фото: Вартові Еспресо

У ДТП постраждала жінка-водій легковика

Сьогодні, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.

Водійка Kia Rio при виїзді з другорядної дороги з парковки супермаркету не пропустила вантажівку, що рухалась головною дорогою. Про це повідомляють Вартові Еспресо у Facebook.

В результаті фура просто знесла автівку з дороги, і корейський легковик врізався в іншу вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

В результаті ДТП постраждала жінка-водій. Наразі медики «швидкої» надають їй допомогу і вирішують, чи потрібна госпіталізація.

Як повідомлялося. 7 листопада на парковці швидкого харчування на вулиці Вишгородській у Києві сталася ДТП, яку вчинив п'яний водій вантажівки.