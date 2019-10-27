У лікарні Дніпра помер український боєць
Висловлюємо щирі співчуття родині і побратимам
В Дніпрі у військовому шпиталі помер український військвослужбовець Андрій Безруков.
Про це повідомляє радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа у Facebook.
«26 жовтня, у військовому госпіталі в Дніпрі, на 26-му році життя, внаслідок важкої, стрімкої онкохвороби пішов з життя солдат 74 ОРБ Безруков Андрій Володимирович, мешканець Запоріжжя», – написала Губа.
Нагадаємо, раніше в результаті виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Національної гвардії України Дмитро Антиков.