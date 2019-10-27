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    Події в Україні

    У лікарні Дніпра помер український боєць

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    У лікарні Дніпра помер український боєць

    Висловлюємо щирі співчуття родині і побратимам

    В Дніпрі у військовому шпиталі помер український військвослужбовець Андрій Безруков.

    Про це повідомляє радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа у Facebook.

    «26 жовтня, у військовому госпіталі в Дніпрі, на 26-му році життя, внаслідок важкої, стрімкої онкохвороби пішов з життя солдат 74 ОРБ Безруков Андрій Володимирович, мешканець Запоріжжя», – написала Губа.

    Нагадаємо, раніше в результаті виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Національної гвардії України Дмитро Антиков.

    Запоріжжя Донбас солдат
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