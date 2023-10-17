Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів

У результаті спецоперації Dragonfly, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

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Як зазначається, Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня та загарбники зазнали значних втрат.

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За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.