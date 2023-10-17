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Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська
Українські сили знищили дев'ять вертольотів ворога
фото ілюстративне

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів

У результаті спецоперації Dragonfly, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Як зазначається, Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня та загарбники зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

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Теги: вертоліт аеродром

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