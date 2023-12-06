СБУ ліквідувала в Луганську «депутата народної ради ЛНР» – джерело

У тимчасово окупованому Луганську СБУ підірвала автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов

За інформацією джерел «Главкома», ліквідацією Попова займалася СБУ

Служба безпеки України ліквідувала «депутата народної ради ЛНР» Олега Попова. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль з «депутатом народної ради ЛНР» і воєнним злочинцем Олегом Поповим. Спочатку пропагандисти повідомляли, що він нібито отримав важкі поранення, а потім визнали його смерть.

За інформацією джерел «Главкома», ліквідацією Попова займалася СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців», – повідомили наші джерела.

Крім того, Попов був «головою комітету з питань державної безпеки та оборони в так званій раді ЛНР», що вкотре доводить неефективність цього так званого комітету.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Луганській області підірвано автомобіль, у якому перебували «виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР» і «заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР».

Також у Джанкої невідомі підірвали авто російського військового.