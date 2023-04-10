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Прикордонники збили два ворожих дрони у Луганській області

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прикордонники збили два ворожих дрони у Луганській області
Завдяки роботі військових в окупантів стало на декілька безпілотників менше
фото: ДПСУ

Один безпілотник збили за допомогою РЕБ, а другий – стрілецькою зброєю 

Українські прикордонники збили два дрони російських окупантів. Це сталося у Луганській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За словами прикордонників, один з російських дронів захисники «приземлили» сьогодні, 10 квітня, за допомогою РЕБ. Інший безпілотник збили вчора зі стрілецької зброї.

Збитий російський дрон
Збитий російський дрон
фото: ДПСУ

Прикордонники жартівливо прокоментували, що апарати «були безпілотниками, проте стали безлітальниками».

Нагадаємо, що під Києвом виявили залишки ворожого дрона. Нєбитов повідомив, що працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.

До слова, поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон. На заводі виробляють системи ППО «Тор» та «С-400» та модернізують «С-300» та «Осу». Попередньо дрон впав через глушилки зв'язку.

Теги: прикордонники безпілотник Луганщина

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