Прикордонники збили два ворожих дрони у Луганській області
Один безпілотник збили за допомогою РЕБ, а другий – стрілецькою зброєю
Українські прикордонники збили два дрони російських окупантів. Це сталося у Луганській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
За словами прикордонників, один з російських дронів захисники «приземлили» сьогодні, 10 квітня, за допомогою РЕБ. Інший безпілотник збили вчора зі стрілецької зброї.
Прикордонники жартівливо прокоментували, що апарати «були безпілотниками, проте стали безлітальниками».
Нагадаємо, що під Києвом виявили залишки ворожого дрона. Нєбитов повідомив, що працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.
До слова, поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон. На заводі виробляють системи ППО «Тор» та «С-400» та модернізують «С-300» та «Осу». Попередньо дрон впав через глушилки зв'язку.
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