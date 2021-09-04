Перший регіональний аеропорт України подолав позначку в мільйон пасажирів

У 2021 році аеропорт Львів став другим аеропортом в країні за обсягом пасажиропотоку

В серпні 2021 року через повітряні ворота пройшли майже 300 тис. мандрівників

В кінці серпня Львів став першим регіональним аеропортом в Україні, який у 2021 році подолав позначку в 1 млн пасажирів. За даними підприємства, з січня по серпень аеропорт обслужив 1 млн 54,6 тис. пасажирів. Це на 27% менше, ніж у 2019 році, але більше за показник січня-серпня 2018 року, – повідомляє Avianews.

Тільки в серпні 2021 року через повітряні ворота пройшли 291,2 тис. мандрівників. Це на 15,7% перевищило показник докризового серпня 2019 року.

Число рейсів в серпні цього року також збільшилося в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року на 18,1% і склало 2292.

У 2021 році аеропорт Львів став другим аеропортом в країні за обсягом пасажиропотоку і поступився за цим показником лише столичному Борисполю.

Таким чином, два єдиних державних аеропорти в Україні зайняли перше і друге місце в країні за кількістю обслужених пасажирів.

Нагадаємо, в аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації.

Як повідомлялося, на Донеччині побудують новий аеропорт. Будівництво нового аеропорту для Донецької області планується розпочати під Краматорськом.