«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом

Порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення

У Києві судитимуть двох зловмисників, які за $500 тис. «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що фігуранти запевнили чоловіка, що начебто мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств. Наразі досудове розслідування завершено, порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення фото: поліція Києва/Facebook

За даними поліції, протиправну діяльність двох мешканців столиці викрили у червні 2025 року слідчі Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження СБУ у м. Києві та Київській області.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, зловмисники під час спілкування з киянином розповіли, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України: «Надалі вони запропонували співрозмовнику за $500 тис. отримати керівну посаду. В разі погодження на пропозицію, підозрювані запевнили, що зможуть забезпечити прийняття рішення щодо призначення чоловіка на посаду керівника одного з державних підприємств НААН України. Ми затримали фігурантів на місці скоєння злочину під час передачі грошей».

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. На час слідства фігуранти перебували під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раныше київські правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу з п'яти осіб, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 млн грн банку та лізингової компанії. Досудовим розслідуванням було встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн грн.